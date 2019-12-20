شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد عز يتجه للسعودية بسبب مسرحية "علاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم أحمد عز اليوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته الجديدة فى أول تجربه له فى "علاء الدين"، وذلك خلال الفترة من 23 إلي 26 ديسمبر، ويشارك في بطولة العرض الفنانة الشابة تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم، من إخراج مجدي الهواري.

وهناك مفاجآت كثيرة بانتظار جمهور ومحبي عز داخل مسرحية "علاء الدين" ، حيث يقوم عز بغناء أغنية لأول مرة بصوته وهى الأغنية التي صاحبت الفيديو الدعائي للمسرحية، ويشاهدون عز ليس فقط مطربًا و لكن ايضا راقصا في استعراضات مبهرة .

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مسرحية علاء الدين اخراج مجدي الهواري و بطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).