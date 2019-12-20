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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المذيعة أسما شريف منير، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازي، وذلك بعد تكريمه أمس في حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة.
وكتبت أسما في تعليقها على الصورتين "أنا فخورة بيك، مبروك يا قلبي، دايماً ناجح.. احساس حلو اوي ان تعبك يتقدر لأنك حقيقي بذلت مجهود كبير.. بحبك".
جدير بالذكر أن محمود حجازي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده، كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل "شديد الخطورة" الذي من المقرر عرضه على منصة watch it.
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تهنئ زوجها محمود حجازي بعد تكريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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