عزالعرب لأيتن عامر: "بحبك يا توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر مدير التصوير محمد عزالعرب، صورة تجمعه بزوجته الفنانة أيتن عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام". الصورة التُقطت على طريقة الـ"سيلفي" أثناء تواجدهما في "تبليسي" عاصمة جورجيا، وكتب عزالعرب في تعليقه عليها "بحبك يا توأم روحي"، لتعلق أيتن "أحبك أكثر حبيبي". جدير بالذكر أن أيتن وعزالعرب تزوجا في 2015، تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها: فيلم "زنقة ستات"، فيلم "يا تهدي يا تعدي" ومسلسل "طلقة حظ".



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