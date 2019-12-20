محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان شيكو، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة قديمة تجمعه بصديقه الفنان أحمد فهمي. وكتب شيكو في تعليقه على الصورة "أيام ما كنا سرسجية يا فخري". يُذكر أن شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد ظهروا في البداية كثلاثي ناجح، وقدموا مجموعة من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الكوميدية التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها: فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، فيلم "ورقة شفرة" وفيلم "سمير وشهير وبهير" وفيلم "بنات العم".

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كانت هذه تفاصيل خبر شيكو عن صورة جمعته بأحمد فهمي: "أيام ما كنا سرسجية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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