الشناوي عن مسلسل نادية الجندي ونبيلة عبيد: أخشى تحوله لـ"أفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الناقد طارق الشناوي إنه يخشي تحول مسلسل "نساء من ذهب" لنبيلة عبيد ونادية الجندي إلى نوع من "الأفيه" الذي لا يدوم سوى حلقة أو أكثر.

أضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المصريين والمشاهدين في العالم العربي يتوقون لرؤية نادية الجندي (نجمة الجماهير) ونبيلة عبيد (نجمة مصر الأولى) في عمل فني واحد بعد سنوات من التنافس في السينما.

وتابع الشناوي: "رغم شوق الجماهير يبقى الفيصل في المسلسل ما سيقدمونه به من دراما وما سيقدمه المخرج، ففي عام 2017، جمع المخرج أحمد صقر كوكبة من نجوم مصر (عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وسهير رمزي وبوسي)، ولم يحقق المسلسل أي نجاح يُذكر لأن المسلسل كان به عوار كبير في السيناريو".

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ويرى الشناوي أن المنتج صادق الصباح، يراهن على فكرة نبيلة عبيد ونادية الجندي في عمل بعد كل هذا العمر، مضيفًا أن الحلقات الأولى من المسلسل ستثبت نجاح رهانه أو فشله، ويبقى الحكم على العمل للجمهور.

وأشار إلى أنه ينتظر رؤية الفنانتين على الشاشة للحكم على امتلاكهم أدوات الأداء التمثيلي حتى الآن من عدمه، لأن الابتعاد عن الكاميرات والسن كلها عوامل لا تصب في صالح الممثل دائمًا.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تعاقدت النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي على بطولة مسلسل تليفزيوني، لم يُستقر على اسمه بعد، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020، وسيتولى إخراجه وائل إحسان.

يُذكر أن تعاون النجمتين تليفزيونيًا يأتي بعد فترة تنافس بينهما على مستوى السينما في الثمانينيات والتسعينيات. ​