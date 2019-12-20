أمير عيد: فيلمي مع "كايروكي" سيُطرح في أغسطس 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

قال الفنان أمير عيد إنه وأعضاء فريق "كايروكي" يشاركون في بطولة فيلم موسيقي غنائي لأول مرة، استغرق العمل عليه فترة طويلة.

أضاف أمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بنعمل فيلم مع شركة The producers. ومن المقرر طرحه في أغسطس 2020، وهو فيلم موسيقي جدًا من أوله لأخره".

جدير بالذكر أن أمير عيد خاض تجربته السينمائية الأولى من خلال مشاركته في بطولة فيلم "لما بنتولد"، تأليف نادين شمس، إخراج تامر عزت، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، سامح الصريطي، بسنت شوقي، وحنان سليمان.​