تراند اليوم : تكشفه ممثلة شهيرة.. سر التحول في حياة "هيثم أحمد زكي" بعد العودة من الحج

كشفت الممثلة المصرية، ناهد السباعي عن أن الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، ابتعد عن الأضواء بعد أداء مناسك الحج، ولم يكن يفضل الظهور في المهرجانات الفنية.

وأضافت في مقابلة إذاعية أن حياة "هيثم" لم تكن سهلة على الإطلاق وكانت غريبة جدًا، موضحة أن نمط حياته اختلف تمامًا خلال العامين الأخيرين قبل رحيله.

وأشارت إلى أنه ذهب لأداء مناسك الحج، واعتزل بعد ذلك، وأصبح كارهًا للظهور في المهرجانات الفنية، وغيرها من المناسبات.

وفسرت "السباعي" التعاطف والحب الذي حظي به الراحل، قائلة: "هيثم رزقه واسع في الآخرة"، موضحة أن هذا الرزق ظهر على هيئة أقرباء وأصدقاء وصدقات.

وتوفي "هيثم" وهو نجل الممثل الراحل أحمد زكي في شقته في وقت مبكر يوم 6 نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه تقرير الطب الشرعي إلى منشطات يستخدمها في بناء العضلات.



