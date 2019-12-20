تراند اليوم : لهذا السبب.. "دريد لحام" يدعو إلى منع النقاب بسوريا



دعا الممثل السوري، دريد لحام إلى حظر ارتداء النقاب داخل الجامعات السورية، وبشكل عام في بلده.

وقال في مقابلة مع إذاعة "ميلودي أف أم": أدعم إلغاء ارتداء النقاب في الجامعات، ولا أقبل بهذه الحالة أبدًا"، مبررًا ذلك بأنه "من المحتمل أن يكون هناك منتقب وليس منتقبة، ولهذا السبب أنا ضد النقاب، وأرى أنه يجب منعه في بلدنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت جامعة دمشق، قرارًا يمنع دخول الطالبات إلى حرم الجامعة في حال ارتدائهن "النقاب"، معتبرة أن هذا اللباس "غير لائق".

وبرر مستشار رئيس جامعة دمشق محمد العمر، الذي يشغل أيضًا منصب عميد كلية الإعلام، القرار بأنه جاء على خلفية ضبط شباب بلباس منقبات يدخلون وحدات سكن الفتيات، بالإضافة إلى حالات الغش في الامتحان نتيجة النقاب.

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وتابع في تصريحات صحفية، أن القرار يهدف إلى ضبط العملية التعليمية والامتحانية بشكل خاص، متسائلاً: "كيف يتم اختبار إحدى الطالبات والموجودون لا يعلمون إن كانت طالبة أو شابًا".