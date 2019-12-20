تراند اليوم : بعد انفصالها عن حبيبيها.. نجمة شهيرة تظهر عارية خلال تواجدها بدبي

بعد انهيار علاقتها بالنجم التليفزيوني، "جوشوا ريتشي"، نشرت المذيعة البريطانية، "شارلوت كروسبي"، صورًا لها من داخل الحمام عارية، خلال تواجدها في دبي.

وشاركت "كروسبي" (29 عامًا)، الصورة من غرفتها بالفندق في دبي، حيث كانت تتحادث مع "صوفي كاساي"، بطلة مسلسل "جوردي شور".



وبعد أن ألمحت إلى تعرضها للخداع من شريكها السابق الذي صعد إلى الشهرة في عام 2015 بعد أن احتل المركز الثالث في السلسلة الأولى من برنامج "جزيرة الحب"، ظهرت "كروسبي" وهي تجلس في الحمام، وهي تحرك قدميها، قبل تحويل الكاميرا إلى وجهها وهي تنظر إلى العدسة.

وانفصلت "كروسي" عن "ريتشي" الشهر الماضي، بعد أن غادرت منزله في "بولتون" وعادت مع والدتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبرت نجمة تليفزيون الواقع، جمهورها أن لديها رسائل من فتيات أخريات يتحدثن عن "جوشوا"، وأنه "غير مخلص".

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وقالت مدخنة: "علي أن أخرج هذا من صدري، هذا وجهان كاملان للقصة.. لديّ رسائل، لديّ كل شيء، لديّ بنات قمن بمراسلتي، لديّ الكثير من الأدلة على أنني وقفت بجانبه ".



ومع ذلك، يصر "جوشوا" على أنه لم يغش وأنها كانت تشعر بالغيرة من الفتيات اللاتي يرغبن في الحصول على صورة معه.

ونقل موقع "صن أونلاين" عن مصدر مقرب منه: "لم يخدع جوش شارلوت. ولو لمرة واحدة. مثل الكثير من المشاهير، كانت الفتيات تلتقط صورًا له عندما يكون خارج المنزل، وكانت تشارلوت تغار عليه".

وتساءل: "ما الخطأ في التقاط الصور مع المعجبين؟ جوش لا يحتاج إلى الكذب بشأن أي شيء".

