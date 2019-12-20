تراند اليوم : وعود وإغراء.. تفاصيل فضيحة جنسية لمنتج شهير مع عارضة أزياء

واجه المنتج الأمريكي، هارفي وينشتاين الذي توصل مؤخرًا إلى اتفاق مع السيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيًا، بدفع تعويضات لهن بقيمة 25 مليون دولار، اتهامًا جديدًا، لكن هذه المرة من عارضة أزياء سابقة.

وتزعم عارضة الأزياء أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل هارفي وينشتاين عندما كانت في سن 16 عامًا، وفقًا لدعوى قضائية جديدة رفعتها اليوم.

وكانت كاجا سوكولا قد انتقلت لتوها من الولايات المتحدة من بولندا في عام 2002 عندما تعرفت على وينشتاين، بعد أن رتب بعد ذلك لمقابلتها لتناول طعام الغداء لمساعدتها على أن تصبح ممثلة سينمائية كبيرة كما تطمح.

لكن عندما التقيا "بدلاً من أخذها لتناول طعام الغداء"، أخذها إلى شقته، "من دون موافقتها"، كما جاء في أوراق الدعوى التي نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وجاء في المستندات المقدمة إلى المحكمة أنه "لم يسمح لها بمغادرة المكان إلا بعد أن شعرت بالرعب بعد الاعتداء عليها جنسيًا".

وأشارت إلى أنه ضغط عليها للموافقة على الدخول معها في علاقة جنسية، قائلاً لها إنها لن تعمل بدونه، "قبل أن يداعبها ويجبرها على العادة السرية"، على حد قولها.

وكانت "سوكولا" تُعرف سابقًا باسم "جين دو" في دعوى قضائية جماعية سابقة، لكنها رفعت دعوى خاصة بها وكشفت عن اسمها للجمهور.

ومؤخرًا، توصل المنتج الأمريكي إلى اتفاق مع السيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيًا، بدفع تعويضات لهن بقيمة 25 مليون دولار.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المنتج المتحرش توصل لاتفاق مبدئي - يقتضي موافقة المحكمة-، مع المتحرش بهن يدفع بموجبه لهن 25 مليون دولار مقابل عدم اعتباره مسؤولًا عن اتهامات الاعتداءات الجنسية التي وجهت له ويرفضها.

ويواجه عملاق إنتاج الأفلام، البالغ من العمر 66 عامًا، عقوبة لا تقل عن السجن 10 أعوام وتصل إلى السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم.

وقال المدعي العام، سايروس فانس، في بيان له: "أدين وينشتاين ببعض الجرائم الجنسية الأكثر خطورة بموجب قانون العقوبات في نيويورك، وقرار الاتهام هذا هو نتيجة للشجاعة غير العادية التي أظهرها الناجون الذين تقدموا للكشف عن ما تعرضوا له، والتحقيق مستمر".

واتهمت أكثر من 70 سيدة وينشتاين بالاعتداء والتحرش الجنسي بهن، وتسببت التغطية الإعلامية للادعاءات ضده، العام الماضي، في انطلاق حركة "مي تو" والنقاش حول التحرش الجنسي في جميع أنحاء العالم.

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إلا أن وينشتاين نفى ارتكاب أي مخالفات، لكنه سلم نفسه إلى سلطات نيويورك في نهاية مايو الماضي، وتم إطلاق سراحه من قبل بكفالة قدرها مليون دولار، مع استمرار محاكمته.

وقالت سوكولا في بيان: "لا توجد محاسبة على مرتكبي هذه الأفعال، وعدم كفاية التعويضات لجميع الضحايا، وملايين الدولارات تذهب إلى أشخاص أعتقد أنهم مكّنوا وينشتاين".

وأضافت: "لذلك، أقوم اليوم برفع دعوى باسمي، بموجب قانون ضحايا الأطفال في نيويورك".

وأشارت عارضة الأزياء إلى ان الواقعة حدثت في عام 2002، قائلة إن وينشتاين "طالب بممارسة الجنس بـ "القوة وتحت تهديد"، وأمرها بخلع ملابسها"، وأجبرتها على لمس قضيبه بينما" أمسك بثدييها".

وقالت إن تجربتها تسبب لها في ترك عملها التمثيلي، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وأضافت: "لقد انتقلت منذ فترة طويلة من عرض الأزياء، وبسبب هارفي وينشتاين، تخليت عن أحلامي في التمثيل".

وتابعت: "لقد تعلمت أن بعض الجروح لم تلتئم تمامًا. تشبه ذكريات الإيذاء الجنسي ندبة بعد الحرق، ولكن لأن الإصابة هي نفسية، فهي غير مرئية للجميع باستثناء الضحية.

ومضت: "من خلال الكشف عن ندبي الخاص، آمل أن أشجع الآخرين على التحدث عن تجاربهم الخاصة".

وقال محاميها دوجلاس ويجدور: "نأمل أن يشجع تقديم هذه الشكوى الضحايا الآخرين والمدعي العام في نيويورك على الانضمام إلينا ونحن نواصل جهودنا في مساءلة هارفي وينشتاين وممثليه".