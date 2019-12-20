فايز المالكي سفير الإنسانية والأكثر استقطاباً للتغريدات

نشر حساب رابطة بني مالك صورة لفايز المالكي وعلق عليها بالقول : “هل تعلم أن هذا الرجل خلال 20 يوماً جمع 102 مليون ريال وتم إطلاق 1414 سجيناً. إنه الإنسان فايز.

أما “نهى” فقالت ” فايز المالكي هو المشهور الوحيد الذي أتابعه وما عندي أي مشكلة مع ما يتناوله من مواضيع طول الوقت” .

وأشاد مواطن آخر بفايز المالكي موضحًا أنه صاحب مبدأ وإنسان قبل أن يكون فناناً.

ونشر العديد من المغردين مناشدات للفنان فايز المالكي بتبني مشاكل المحتاجين والغارمين الذين يبحثون عمن يسدد ديونهم.

يذكر أن فايز المالكي كان على رأس قائمة أكثر المشاهير استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

والمعروف أن آخر لقاء بين فايز المالكي وجمهوره كان خلال موسم الرياض عبر المسرحية الكوميدية الاجتماعية “وش أخبارك” من تأليف محمد الفهادي وإعداد محمد علي وإخراج خالد الباز.

واستمرت أحداث المسرحية على مدى أربعة أيام، ابتداء من 20 نوفمبر ودارت أحداثها في حارة شعبية سعودية عن رجل أرعن يتصرف ويأخذ قراراته برعونة دونما خوف أو تفكير حيث لا يدرك معنى الاعتدال أو معاني الاستقامة في الحياة، ويسعى وراء تلبية رغباته كيفما كانت دونما تفكير أو تمييز بين الصح والخطأ حتى أنه لا يلتفت لنصح أبيه، وتقوده خطواته إلى تنظيمات خطيرة ومتآمرة تعمل في أجندتها ضد وطنه.