الليلة.. "أيامنا الحلوة" تعود مجددًا على مسرح ساقية الصاوي

تعود فرقة أيامنا الحلوة، بعد أكثر من عام غيابًا، مجددًا لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي، وذلك اليوم الجمعة 20 ديسمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلى أن الفرقة تقدم مجموعة من أغنيات الزمن الجميل، وذلك إضافة إلى المونولوجات والاسكتشات القديمة.

"هدفنا إعادة زمن الفنّ الجميل"، هذا هو شعار فرقة

"أيامنا الحلوة" التي تأسست وخرجت للنور عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان، الذي تبنّى فكرة إعادة كلّ ما هو جميل في الفنّ الألفيةَ الثالثة، وقرر أن يضمّ شخصيّات مؤمنة بفرقته مثله.