السبت.. ختام برنامج the voice وإعلان الفائز

تنطلق الحلقة الأخيرة من برنامج THE VOICE مساء السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة عبر إحدى القنوات الفضائية.
ومن المقرر أن قدم المتسابقون أغنية جديدةتحمل عنوان "حِب الأيام" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.
يشار إلى أن يقدم الأغنية كلمن المتسابقين "ايمان عبد الغني من مصر، ومهدي عياشي من تونس، وفهد مفتخر، رضوان الأسمر من المغرب".
يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الخامس تضم كلا من الفنان محمد حماقي، والديفا سميرة سعيد، وراغب علامة، وأحلام.
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