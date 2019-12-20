الليلة.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية

تنطلق مساء اليوم، الجمعة، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي "تجربة الإخراج الاولى" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح نقابة المهن التمثيلية بشارع القصر العيني.
ومن المقرر أن يحضر الحفل كل من الدكتور أشرف زكي، نقيبالمهن التمثيلية، والمخرج سامح بسيوني، مدير المهرجان ونائب مدير المهرجان منة بدر، بالإضافة إلى مجموعة من كبار نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
يذكر أن مهرجان النقابة المسرحى لن يشارك فيه إلامن يحمل عضوية النقابة فقط، وذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء لإظهار مواهبهم من خلال عروض مسرحية في تجربتها الأولى لم يسبق لها المشاركة في مهرجانات احترافية أخرى أو حصلت على دعم إنتاجي من أي جهة فنية، والعمل الذى سيفوز فى المهرجان سيفوز بجوائز مالية وتقديرية، بجانب درع المهرجان، بالإضافة إلى إنتاج العرض المسرحي الفائز.
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