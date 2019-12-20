بالفيديو.. هشام عباس يطرح كليب الفترة اللي فاتت

طرحت شركة مزيكا، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو كليب "الفترة اللي فاتت" للمطرب هشام عباس. يشار إلى أن الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج حازم كتانة. كتانة. يذكر أن الكليب إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس "عامل ضجة" الذى تم طرحه الشهر الماضي، وحقق قرابة 60 ألف مشاهدة. شاهد الفيديو..

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