صور.. رسالة تامر حسني لوزير الرياضة بعد تكريمه لدخوله موسوعة جينيس

وجه النجم الكبير تامر حسني رسالة شكر إلى معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وأعرب تامر عن شدة سعادته لتكريم وزارة الشباب والرياضة له، قائلًا: جوايز الدنيا و تكريمات العالم حاجة كبيرة أكيد بس التكريم من مصر بلدي رسميًا على نجاحي و مجهودي

و على دخولي جينيس ريكورد حاجة تانية خالص و ليها معنى تاني و في قلبي أكبر من كل جوايز الدنيا شكرًا معالي وزير الشباب والرياضه دكتور أشرف صبحي.

يشار إلى أن النجم تامر حسني دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وقد سجل أكبر عدد مشاركات

من جمهوره حول العالم بعدد ١٢٠٨٦ مشاركة صحيحة على أكبر لائحة تأييد جدرانية في العالم داخل مارينا مول أبو ظبي، وقد كان مضمون الرسائل بسبب تأثيره في جمهوره حول العالم بأعماله الفنية.

يذكر أن النجم تامر حسني طرح مؤخرًا كليبًا بعنوان حلو المكان، وهو من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وهو الكليب الدعائي لفيلم الفلوس والمقرر عرضه يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري بجميع دور العرض.