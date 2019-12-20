شاهدوا.. رامي إمام: “ضحك متواصل لـ 10 دقائق بسبب مشهد للزعيم”

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - شارك المخرج رامي إمام، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع “انستجرام”، مقطع فيديو من كواليس مسلسل “فلانتينو”، للزعيم عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.
وعلق “إمام”، على الفيديو قائلًا: “امبارح واحنا بنصور مع الأستاذ عادل وحمدي، حصلت حاجة فجأة كدة عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص، فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة ١٠ دقائق بدون توقف”.
ويخوض رامي إمام، إخراج مسلسل”فلانتينو”، للزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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