شاهدوا ما هو شرط فيفي عبده للعودة للدراما قريبا!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشاط فني ملحوظ تعيشه الفنانة ​فيفي عبده​ والتي تحرص على أن لا تغيب عنها الأضواء وبالفعل بدأت فيفي في قراءة سيناريو عمل درامي جديد تعود من خلاله للتمثيل

ولكن فيفي قررت عدم تقديم عمل درامي بعد تجربتها في كيد النسا واعمالها الاخيرة وقررت العودة للأعمال الاجتماعية التي اشتهرت بتقديمها لسنوات في اعمال مثل الست اصيلة وسوق الخضار وغيرها من المسلسلات التي قدمتها كبطلة مطلقة واستطاعت من خلالها وقتها تحقيق نجاح كبير وهو ما جعلها تفكر في تقديم تجربة على غرار تجاربها السابقة لضمان النجاح ،وتحاول فيفي ان تنتهي من قراءة السيناريو قريبا لتحسم موقفها وتتواجد في دراما 2020.