دانا حلبي تفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها

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كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - فاجأت الفنانة اللبنانية دانا حلبي الجمهور بإعلان خطوبتها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها يدها إلى جانب يد خطيبها وهما يرتديان المحابس.
وحرصت حلبي على عدم إظهار وجه خطيبها أو ذكر أية تفاصيل عنه، فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وتوجهوا لها برسائل التهنئة.
يشار إلى أن حلبي كانت متزوج سابقاً لكنها قرّرت فسخ عقد الزواج قبل 5 سنوات ودخلت في خلافات عائلية وصلت للمحاكم لتعود بعدها من جديد إلى عالم الغناء والشهرة.
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