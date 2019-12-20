يعقوب شاهين يستعدّ لإطلاق أغنية جديدة بتوقيع لبناني

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان يعقوب شاهين عن استعداده لطرح أغنية جديدة بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، كاشفاً أنّها من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

ونشر شاهين صورة تجمعه بالشاعر والموزع، وكشف أنّ موعد إطلاق الأغنية سيكون بالتزامن مع الأعياد المجيدة.

تجدر الإشارة إلى أن يعقوب شاهين طرح في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أغنية تحمل اسم “دلّل” بالتعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، وهي من كلمات وألحان عزيز بهنان وتوزيع عمر صباغ أمّا الرؤية الموسيقية الخاص بها فهي لـ لؤي حنا.