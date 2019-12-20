متابعة بتجــــــــــرد: حضرت الممثلة التركية بيرين سات حفلة افتتاح مسلسلها Atiye والذي أقامته شركة “نتفليكس” العالمية في تركيا. ولفتت سات الأنظار إليها بإطلالتها المميزة، فارتدت فستاناً “ستان” قصيراً باللون الأزرق يشبه “برنس الاستحمام”، مثلما وصفه البعض، واعتمدت تسريحة الشعر المبلول.
وتغزل الجمهور بإطلالة سات اللافتة مثنين على جمالها وأناقتها، ومؤكدين أنها بدت بأحسن حال، خصوصاً بعد فترة من المشكلات في علاقتها مع زوجها الـ “بوب ستار” التركي كينان دوغلو.
وكانت سات نشرت أخيراً صورة جريئة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من آخر جلسة تصوير لها لصالح مجلة Based Istanbul.
وظهرت في الصورة وهي مستلقية على الأرض بطريقة مثيرة، ولكن ما أثار الجدل بين الجمهور العربي والتركي هو ظهورها وكأنها لم ترتدي ملابسها الداخلية، وفق ما رأى البعض.
ولم تكن التعليقات جميعها سلبية، بل كانت في الغالب تمدح جمالها وتمثيلها خصوصاً أنها في انتظار عرض مسلسلها الجديد على شبكة “نتفليكس” في 27 الجاري 2019.
وتدور أحداث المسلسل حول أتيا أو “عطية” التي تعيش حياة سعيدة وهادئة مع عائلتها في اسطنبول، حتى تتوصل لاكتشاف غامض في أحد المعابد، لتتغير حياتها تدريجياً وتجد نفسها أمام عالم لم تره من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلالتها الجريئة.. بيرين سات تتألّق على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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