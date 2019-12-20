رانيا يوسف ترتدي الحجاب في العام المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد الممثلة رانيا يوسف لعام فني لافت في الـ 2020، حيث تصوّر حالياً مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد “الآنسة فرح” المستوحى من عمل درامي أجنبي شهير، بالإضافة إلى قرب عرض مسلسلها الدرامي “مملكة إبليس” عبر تطبيق شاهد الإلكتروني.

وأنهت تصوير مشاهدها في فيلم “صندوق الدنيا”، حيث تجسّد من خلاله شخصية فتاة تدعى فاطمة، وهي فتاة تنتمي للطبقة الفقيرة البسيطة ولديها أحلام كأي امرأة بالزواج والأمومة، حيث وجدت هذه الشخصية قريبة جداً من شخصيتها.

إشارة الى أن يوسف تظهر بالحجاب في أكثر من عمل فني خلال أعمالها المقبلة، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.