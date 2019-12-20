متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة دانا حلبي متابعيها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنشر صورة لخواتم الخطوبة.
وفي التفاصيل، فقد أعلنت دانا حلبي خبر عقد خطوبتها رسميّاً بصورةٍ أظهرت يدها مع يد حبيبها لإبراز المحابس من دون الكشف عن هوية سعيد الحظ، فانهالت التعليقات المُهنّئة على المنشور.
وكانت دانا قد اعتزلت الفن منذ سنوات بعد زواجها الأوّل وإنجابها، لكنها قرّرت فسخ عقد الزواج قبل 5 سنوات ودخلت في خلافات عائلية وصلت للمحاكم لتعود بعدها من جديد إلى عالم الغناء والشهرة.
واعتبرت دانا آنذاك أن الإنسان يتعلم من تجربته الأولى بخاصةٍ أنها ارتبطت في سن مبكرة وهي من مشجعي الزواج الثاني، فهل سنراها بالفستان الأبيض للمرة الثانية؟
كانت هذه تفاصيل خبر دانا حلبي تعقد خطوبتها.. هل ستدخل القفص الذهبي قريباً للمرّة الثانية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.