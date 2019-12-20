دانا حلبي تعقد خطوبتها.. هل ستدخل القفص الذهبي قريباً للمرّة الثانية؟

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة دانا حلبي متابعيها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنشر صورة لخواتم الخطوبة.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت دانا حلبي خبر عقد خطوبتها رسميّاً بصورةٍ أظهرت يدها مع يد حبيبها لإبراز المحابس من دون الكشف عن هوية سعيد الحظ، فانهالت التعليقات المُهنّئة على المنشور.

وكانت دانا قد اعتزلت الفن منذ سنوات بعد زواجها الأوّل وإنجابها، لكنها قرّرت فسخ عقد الزواج قبل 5 سنوات ودخلت في خلافات عائلية وصلت للمحاكم لتعود بعدها من جديد إلى عالم الغناء والشهرة.

واعتبرت دانا آنذاك أن الإنسان يتعلم من تجربته الأولى بخاصةٍ أنها ارتبطت في سن مبكرة وهي من مشجعي الزواج الثاني، فهل سنراها بالفستان الأبيض للمرة الثانية؟