- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/12/20 01:28 م بتوقيت أبوظبي
إدريس إلبا وزوجته سابرينا
وصل الممثل إدريس إلبا إلى مسقط رأس والده سيراليون للمرة الأولى، حيث من المقرر أن يحصل على الجنسية ويحتفل بعيد الميلاد مع الرئيس.
وهبط النجم البريطاني المولد في العاصمة فريتاون الساحلية أمام حشد صغير الأربعاء، وفقا لمسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه.
وولد إلبا في لندن لكن والدته من غانا ووالده من سيراليون التي أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في السياحة البيئية بها.
واشتهر إلبا بأدواره في أفلام "مارفل" مثل "ثور" و"ذي أفنجرز"، لكنه أيضا مغني راب ومنسق أسطوانات ناجح، ومنحته مجلة "بيبول" في عام 2018 لقب "أكثر الرجال جاذبية".
وقال نائب وزير السياحة السيراليوني، وليام روبنسون، إن إلبا يعتزم زيارة جزيرة شيربرو الشهيرة بشواطئها الاستوائية البكر والاحتفال بعيد الميلاد مع الرئيس يوليوس مادا بيو.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه من المتوقع أن يحصل الممثل على جواز سفر سيراليوني قبل عيد الميلاد.
وتأمل سيراليون الواقعة بغرب أفريقيا في إحياء قطاع السياحة فيها بعد ما يقرب من عقدين على انتهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة نحو 120 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر "أكثر الرجال جاذبية" يزور مسقط رأس والده في سيراليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.