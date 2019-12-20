"أكثر الرجال جاذبية" يزور مسقط رأس والده في سيراليون

وصل الممثل إدريس إلبا إلى مسقط رأس والده سيراليون للمرة الأولى، حيث من المقرر أن يحصل على الجنسية ويحتفل بعيد الميلاد مع الرئيس.

وهبط النجم البريطاني المولد في العاصمة فريتاون الساحلية أمام حشد صغير الأربعاء، وفقا لمسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه.

وولد إلبا في لندن لكن والدته من غانا ووالده من سيراليون التي أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في السياحة البيئية بها.

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واشتهر إلبا بأدواره في أفلام "مارفل" مثل "ثور" و"ذي أفنجرز"، لكنه أيضا مغني راب ومنسق أسطوانات ناجح، ومنحته مجلة "بيبول" في عام 2018 لقب "أكثر الرجال جاذبية".

وقال نائب وزير السياحة السيراليوني، وليام روبنسون، إن إلبا يعتزم زيارة جزيرة شيربرو الشهيرة بشواطئها الاستوائية البكر والاحتفال بعيد الميلاد مع الرئيس يوليوس مادا بيو.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه من المتوقع أن يحصل الممثل على جواز سفر سيراليوني قبل عيد الميلاد.

وتأمل سيراليون الواقعة بغرب أفريقيا في إحياء قطاع السياحة فيها بعد ما يقرب من عقدين على انتهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة نحو 120 ألف شخص.