القفطان المغربي بين الأصالة والمعاصرة

تجمع الأزياء المغربية بين الجمال والأناقة والاحتشام في نفس الوقت، وهو ما جعلها تتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي، خاصة بعد أن قام المصممون المغاربة بإدخال تطوير كبير على القفطان المغربي وإضفاء لمسات جمالية مستوحاة من عدة أنماط فنية ليتناسب مع مختلف المناسبات ويلقى إعجاب مختلف الأذواق. فإلى جانب الطابع العربي الكلاسيكي للزي المغربي، ظهرت تصميمات جديدة ذات ملامح عصرية زادته جمالا وإبداعا حتى جذب إليه أنظار الأجانب الأوروبيين ممن اقتنوا الزي المغربي وارتدوه وصار سفيرا للمملكة المغربية في العالم.

مصممة مريم الراجي اصبح اسمها يتداول في عالم الازياء وسطعت نجمها يوما بعد يوم في عالم الأزياء والموضة فمصممة الأزياء المغربية مريم الراجي دخلت في هذا المجال بخطى ثابتة وواثقة فأنتجت تصاميم من القفطان المغربي وروعة تصميمتها وإبداعتها.

نسجت مريم حكايات وقصص بتصاميمها واستلهمت من تراث بلادنا الساحرة وكانت النتيجة العديد من التصاميم التي تتميز ببساطتها وتخصصت في القفطان المغربي الأصيل، وأبدعت في التصاميم من حيث القصات، الأثواب، الألوان وكذلك التقنيات المستعملة.