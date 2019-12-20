ماجد المصري يُظهر حبه لزوجته بقبلة أمام الجميع.. ما علاقة طليقته؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان ماجد المصري أراد توصيل رسالة لمروجي الشائعات حول علاقته بزوجته خاصًة، بعد أن تم الترويج حول عودته لطليقته وأم أولاده الفنانة منى إش إش، حيث ظهر مع زوجته بطريقة خطفت الأنظار.

وظهر الفنان ماجد المصري، بلحظات رومانسية مع زوجته خلال الاحتفالية السنوية للهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حيث تم تكريمه إلى جانب نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة بأعمالهم الفنية عام 2019.

وقام ماجد المصري خلال الحفل بطبع "قُبلة" على رأسها أمام الحضور الأمر الذي لفت الأنظار وسط حضور العديد من نجوم الفن، وخلال تسلمه الجائزة قام بإهدائها لها، الأمر الذي أكد إظهار علاقته الجيدة بزوجته.

وحضر الحفل النجوم: حسن يوسف، ويوسف شعبان، وعزت العلايلين وإلهام شاهين، ومحمود قابيل، الذين تم تكريمهم خلال الاحتفالية السنوية للهيئة، وذلك عن مجمل أعمالهم الفنية.

كما لوحظ في الحفل ظهور بعض النجوم مع زوجاتهم وكان من بينهم: شريف سلامة، وداليا مصطفى، ومحمود حجازي، وأسما شريف منير، وغيرهم. وتم تكريم محمد رمضان، ودرة، وخالد الصاوي، ويسار اللوزي، وشيري عادل، وسوزان نجم الدين.

كما نال العديد من الفنانين دروع التكريم عن أعمالهم المتميزة خلال عام 2019، وبينهم: مصطفى شعبان، وحنان مطاوع، ودنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، وصلاح عبدالله، وحماده هلال، ومي عمر، وحلا شيحة، وإنجي المقدم، وصبري فواز، وسيد رجب.

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وشهد الحفل حضور الفنانة التونسية لطيفة التي لفتت الأنظار بحضورها. كما أحيا الحفل الفنان خالد سليم، وحرصت لطيفة على الظهور بجانبه وأداء أغنية سويًا، رافقهم فيها الفنان حماده هلال.

وكانت حالة من الجدل قد أُثيرت، بطلتها المطربة المصريّة منى إش إش، طليقة ماجد المصري، والتي قامت بنشر صور زفافهما عبر حسابها على "إنستغرام"، وهو ما جعل البعض يتحدّث عن عودتهما لبعضهما، بعد انفصال دام 10 سنوات.

وكشف ماجد المصري، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنّ ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنه يجمعه بطليقته منى إش إش، كل احترام ومعروف، خاصة أن لديهما أبناء، كما أنهما وصلا لمرحلة من النضج، تمنع بينهما أيّ خلافات.

وأكد ماجد المصري، أنّ سبب نشر طليقته صورة زفافهما، بعد انفصال دام 10 سنوات، يأتي في إطار ترويجها لعمل فني تقوم به حاليًا، موضحًا، أنه لا يعرف التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري، والمطربة منى إش إش، احتفلا قبل أيام بزفاف ابنهما "أحمد" في الساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائهما، من داخل الوسط الفني وخارجه، منهم: أكرم حسني، ولوسي، ووليد، منصور وبوسي شلبي، ووفاء عامر، وزوجها المنتج، محمد فوزي.