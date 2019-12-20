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شكرا لقرائتكم خبر عن The rock يحتفل بصورة أول كريسماس ارتدى فيه بدلة "بابا نويل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الملايين الاستعداد للاحتفال بـ "الكريسماس" سواء بشراء ما يلزم، أو بالتخطيط للسفر أو الخروج، وهناك أيضا من يستعيد ذكرياته مع هذا اليوم خلال السنوات الماضية، وهو ما فعله الممثل دواين جونسون الشهير بـ "The Rock".
the rock فى طفولته
The Rock، نشر عبر حسابه على انستجرام صورة نادرة له من طفولته، بل فى عامه الأول، وهو يرتدى أزياء "سانتا كلوز"، أو بابا نويل، وعلق على الصورة قائلا بخفة دمه المعروفة "عيد الميلاد الأول لى عندما كنت 7 شهور فقط بكاليفورنيا .. بعد 5 شهور وصلت لسن البلوغ .. كان عيد ميلاد جيد".
الظهور الأخير لـ the rock كان فى العرض الخاص لفيلم "Jumanji: The Next Level"، الذي أقيم في هوليوود ، و قد داعب جونسون زوجته قبل عرض الفيلم ليقبلها أمام عدسات المصورين.
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