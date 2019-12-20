شكرا لقرائتكم خبر عن هل حمل كاتى بيرى يؤجل زفافها على أورلاندو بلوم؟ اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر
بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقريرا يؤكد أن بيرى وبلوم قد أخرا حفل زفافهما، حيث زعم الموقع أن المغنية الشهيرة تريد أن تنجب طفلا قبل الزفاف، ولا تريد أن تكون حامل عند إقامة الحفل فهى تحلم بهذا اليوم و تريد أن تبدو مدهشة كعروس.
كانت هذه تفاصيل خبر هل حمل كاتى بيرى يؤجل زفافها على أورلاندو بلوم؟ اعرف القصة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.