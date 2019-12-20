فن ومشاهير

هل حمل كاتى بيرى يؤجل زفافها على أورلاندو بلوم؟ اعرف القصة كاملة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هل حمل كاتى بيرى يؤجل زفافها على أورلاندو بلوم؟ اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قررت كاتى بيرى تأجيل حفل زفافها على أورلاندو بلوم لإنجاب طفل؟ تساؤل أثار جدلا واسعا بين محبى كاتى وبلوم اللذين تربطهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة، وأشار موقع "جوسيب كوب" إلى أن تأجيل كاتى زواجها من أجل إنجاب طفل فى البداية هى قصة كاذبة تماما وملفقة ، ولا توجد خطة لحمل كاتى بيري أولا .

 

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقريرا يؤكد أن بيرى وبلوم قد أخرا حفل زفافهما، حيث زعم الموقع أن المغنية الشهيرة تريد أن تنجب طفلا قبل الزفاف، ولا تريد أن تكون حامل عند إقامة الحفل فهى تحلم بهذا اليوم و تريد أن تبدو مدهشة كعروس.

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل حمل كاتى بيرى يؤجل زفافها على أورلاندو بلوم؟ اعرف القصة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا