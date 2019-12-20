شكرا لقرائتكم خبر عن هل حمل كاتى بيرى يؤجل زفافها على أورلاندو بلوم؟ اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قررت كاتى بيرى تأجيل حفل زفافها على أورلاندو بلوم لإنجاب طفل؟ تساؤل أثار جدلا واسعا بين محبى كاتى وبلوم اللذين تربطهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة، وأشار موقع "جوسيب كوب" إلى أن تأجيل كاتى زواجها من أجل إنجاب طفل فى البداية هى قصة كاذبة تماما وملفقة ، ولا توجد خطة لحمل كاتى بيري أولا .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقريرا يؤكد أن بيرى وبلوم قد أخرا حفل زفافهما، حيث زعم الموقع أن المغنية الشهيرة تريد أن تنجب طفلا قبل الزفاف، ولا تريد أن تكون حامل عند إقامة الحفل فهى تحلم بهذا اليوم و تريد أن تبدو مدهشة كعروس.

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