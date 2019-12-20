ليدي غاغا لا تتذكر متى استحمّت آخر مرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - صدمت النجمة العالمية ليدي غاغا جمهورها حين اعترفت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي متى استحمت آخر مرة وكشفت عن حديث حصل بينها وبين مساعدها الذي سألها متى استحمت آخر مرة لترد هي أنها لا تتذكر متى.
هذا الرد من ليدي غاغا اشعل المواقع العالمية وصدم الجمهور اذ ان تصريح ليدي غاغا هذا يدل على انها ليست نظيفة فيما قال البعض ان هذا الموضوع يمكن ان يكون مزحة وان غاغا لا تعنيه فعليا ويجب ان توضح ماذا تقصد.
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