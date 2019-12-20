دريد لحام : أدعم فكرة إلغاء النقاب في بلدنا

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - فاجأ الممثل السوري ​دريد لحام​ الجمهور بتصريح مثير للجدل خلال مقابلة أجراها مع اذاعة ميلودي سوريا وقال : “أدعم فكرة إلغاء النقاب في الجامعات، ولا أقبل بهذه الحالة أبداً، وقبل منعه أو السماح به علينا التأكد من يرتدي النقاب ؟، من المحتمل أن يكون هناك منقب وليس منقبة ولهذا السبب أنا ضد النقاب وأرى أنه يجب منعه في بلدنا” .

تصريح دريد لحام هذا قسّم الجمهور بين مؤيد ومعارض لأفكار دريد ورأيه حول النقاب فالبعض رأى ان دريد طرح مشكلة مهمة اما المهاجمون راوا ان النقاب امر ديني لا يجب اعطاء الرأي فيه