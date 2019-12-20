شاهدوا.. أيمن رضا مازحاً يحرج محمد خير الجراح ويمنعه من الغناء

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - احتفل المغني السوري حسام جنيد في مناسبة عيد ميلاده برفقة زوجته الممثلة إمارات رزق ومجموعة من الفنانين في سوريا.

وفي التفاصيل، إجتمع كل من سوزان نجم الدين ومصطفى الخاني وميلاد يوسف ومحمد خير الجراح وأيمن رضا لمشاركة حسام جنيد فرحته في عيد ميلاده.

وقد نقلت إمارات تفاصيل الأجواء المرحة التي طغت على الحفل، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وعلقت: “بعيد ميلاد حسام، قدمو النجم محمد خير الجراح ليغني أغنية.. بس هضامة أيمن رضا لازم تنوجد بكل مكان بيتواجد فيه”.

وأضافت: “ضاق خلقو من الأغاني وقرر ينزلو من عالستيج وما يخليه يكفي غناء”.

أيمن رضا حاول منع أبو بدر لأكثر من خمس مرات، قبل أن يقطع رضا الموسيقى، ويعتذر من الجمهور مازحاً، لأنه تأخر في منعه من الغناء، لكن الجراح عاد للغناء من جديد وسط تراقص الحاضرين.