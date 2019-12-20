شاهدوا.. كيف تعاملت ميريام فارس مع معجبيها في السعودية!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - صرّحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن حلمها تحقق بالغناء في السعودية بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن أصداء الازدهار الذي تعيشه المملكة حالياً قد وصلت إلى العالم بأسره، علماً أنها التزمت بتوجيهات منظمي حفلها ضمن فعاليات #موسم_الرياض بعدم الرقص على المسرح، فيما شكرت تعاون المستشار تركي آل الشيخ، الذي لقبته بـ”عراب الفن” في الوطن العربي.

ومعجبي ميريام فارس تخطوا الحراسة ووصلوا لها فكيف تعاملت معهم.. فقد حضنها أحد المعجبين فيها، بقوة شديدة وقابلته هي أيضا بحض قوي، لولا تدخل الحرس و المرافقين.

و أوفت المطربة اللبنانية ميريام فارس بوعدها لمعجبيها الفائزين في تحدي ”حبيبي سعودي“، وحرصت على السماح لهم بالتعرف إليها عن قرب وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض.