هل تتذكرون الفنانة كريمان؟.. شاهدوا كيف أصبحت بعيد ميلادها الـ83 لن تصدقوا!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - بعد غياب عن الساحة الفنية لأكثر من 40 سنة عادت ​الفنانة كريمان​ للاضواء خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ83.

وظهرت كريمان بصورة مختلفة عن ما يتذكرها الجمهور به في فترة شبابها حيث كانت من الفنانات الأنجح وقدمت العديد من الأعمال التي ظلت محفورة فى ذاكرة المشاهد العربي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة كريمان، في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية وبدى عليها تقدم العمر.

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يذكر ان كريمان قدمت العديد من الاعمال مع كمال الشناوي وعبدالحليم حافظ وأحمد مظهر وغيرهم

