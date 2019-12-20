محمد رمضان متّهم بالسرقة.. ما القصة؟

متابعة بتجـــــــرد: كشف مؤلف أغاني المهرجانات محمد غباشي، عن أزمته مع الفنان محمد رمضان بشأن أغنية “بوم بوم”، التي روج لها “رمضان” منذ أيام عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر طرحها قريبا.

وقال غباشي في تصريحات صحافية: “أنا اتعاملت أول مرة مع محمد رمضان في مسلسل (زلزال) وطرحت فكرة بشأن المسلسل، ولكن حدثت مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي طرحه (رمضان) منذ أيام ليعلن عن أغنيته الجديدة (بوم بوم)، المأخوذة عن أغنية له وغنتها فرقة شعبية على موقع الفيديوهات يوتيوب”.

وتابع محمد غباشي: “الأغنية اتحذفت بعد ثلاثة أيام من طرحها لأن محمد رمضان اشتراها بـ٨٠ ألف جنيه من الفرقة الشعبية ولم يعطني حقي أو يذكر اسمي، وكان يجب عليه أن يطلب تنازلاً رسمياً مني عن الأغنية لأني كتبتها، لكن (رمضان) لم يفعل ذلك واشترى الأغنية من الفرقة التي غنتها فقط”.

وأضاف: “حاولت التواصل مع محمد رمضان لكنه لم يرد، وتواصلت معه عبر تطبيق واتساب، وقرأ الرسائل ولم يرد عليها، وأنا لن أترك حقي”.