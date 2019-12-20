أحمد حلمي: لهذا السبب لم يحقق خيال مآتة النجاح المطلوب

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد حلمي لأول مرة، عن سر عدم تحقيق فيلمه الأخير “خيال مآتة” النجاح المطلوب.

وأشار “حلمي” في لقاء مع برنامج “عرب وود”، إلى أن الجمهور، كان يتوقع أن يشاهد عملاً كوميدياً، منذ الدقيقة الأولى فيه، ولكن هذا لم يكن موجوداً بالفيلم بنسبة كبيرة.

وقال الفنان حلمي، لكاميرا “عرب وود”: “أتصور أن الفيلم حققّ إيرادات جيدة إلى حد كبير، حيث وصلت إلى 40 مليون جنيه، ولكن لم يكن بنفس النجاح الذي حققته أفلام سابقة”.

وتابع حلمي: “أحاول فى كل عمل أقدمه أن يكون هناك تجربة جديدة، وأنا أعتز كثيراً بهذا العمل، وخصوصاً أنني بذلت فيه مجهوداً كبيراً، من أجل تقديمه بالشكل الذي خرج عليه، وبالتالي أنا راضٍ تماماً عن ما حققه العمل، وأتمنى أن ينصفني عند عرضه بالقنوات الفضائية”.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “خيال مآتة” من إنتاج سنة 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري وشارك في بطولته إلى جانب أحمد حلمي، الفنانين منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، ولطفي لبيب.