وفاة "فتاة بوند" كلودين أوجيه عن 78 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الفرنسية كلودين أوجيه التي اشتهرت خصوصا بدورها في فيلم "ثاندربال" من سلسلة جيمس بوند إلى جانب شون كونري عام 1965 عن عمر 78 عاما في باريس، وفق ما أعلنت وكالة "تايم آرت" الخميس.





ولدت أوجيه في أبريل/ نيسان 1941 في باريس، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومثلت فرنسا في مسابقة ملكة جمال العالم في 1958.





Advertisements

وفي الوقت نفسه، كانت أوجيه تدرس التمثيل وشاركت في أدوار سينمائية صغيرة إلى أن اكتسبت سمعة كممثلة في فرنسا، ومن أبرز أفلامها "ذي أيرن ماسك" في عام 1962، إلا أن فيلم "ثاندربال" أوصلها إلى العالمية إذ كانت أول فرنسية تؤدي دور "فتاة بوند" في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة.





وأدت أوجيه شخصية "دومينو" في الفيلم الرابع من السلسلة الذي صوّر في جزر البهاماس ما ساهم في إعطائها فرصة لتظهر بملابس السباحة.

وبعد الستينيات، واصلت أوجيه مسيرتها الفنية وشاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة.