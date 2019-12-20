ياسمين عبد العزيز رومانسية في رمضان 2020

Dec 20, 2019 تتحضر الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لدخول المنافسة الرمضانية لعام 2020 بمسلسل جديد يحمل طابع الرومانسية وذلك بعدما أطلت في المواسم الماضية بأعمال درامية تشويقية وآخرها مسلسل “لآخر نفس” في رمضان 2019. المسلسل الجديد بعنوان “ونحب تاني ليه”، اخراج مصطفى فكري، انتاج شركة “سينرجي”، كتابة عمرو محمود ياسين الذي أكد ان العمل مختلف جداً وياسمين ستطل به بطريقة جديدة ومختلفة عما قدمته في السابق. ولفت أن العمل جاري حالياً لاجل الاتفاق مع بطل العمل وباقي الممثلين.







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