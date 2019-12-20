خاص- راغب علامة يضع النقاط على الحروف حول علاقته بأحلام

بشوق كبير، ينتظر جمهور برنامج المواهب “ذا فويس” مساء يوم السبت لمعرفة من هو حامل اللقب في الموسم الخامس من البرنامج، حيث يتنافس كل من الشاب مهدي عياشي ضمن فريق السوبر ستار راغب علامة، وإيمان عبد الغني في فريق النجمة أحلام، ورضوان الأسمر في فريق النجمة سميرة سعيد، والمشترك فهد مفتخر ضمن فريق النجم محمد حماقي.

السوبرستار راغب علامة، الذي شدّد على أنه راضٍ جدا عن مشاركته في هذا الموسم من “ذا فويس”، مؤكدا بالتالي أنه من أجمل البرامج التي شارك فيها، اعتبر في حديث خاص لموقع “الخليج 365”، أن المشترك مهدي عياشي من المواهب المتصدرة التي تستحق الفوز وبجدارة، إلا أن لا أحد يمكنه أن يحسم الأمر سوى الجمهور ونتائج التصويت.

وفي السياق، رأى علامة ان الجمهور لديه اعتبارات عديدة للتصويت، حيث قد ينحاز البعض لأبناء بلدهم فيصوتوا لهم، ليُظلم بعض المشتركين، وهو الأمر الذي حصل مع المشترك اللبناني ميشال شلهوب، اذ أن البلد اليوم يعيش ثورة وطنية، لذا فالشعب مشغول بوضع البلد ولا يبالي لبرامج الهواة وبالتالي فان يدعم ابن بلده بنسبة تصويت عالية.

أما عن علاقته بالفنانة الاماراتية أحلام، أشار علامة إلى أن الصحافة قد لعبت دورًا في اظهار الصورة وكأن هناك خلافا حادا بينهما، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، قائلا: “لم تكن العلاقة على ما يرام في برنامج “اراب ايدل”، ولكن رغم ذلك فلم تكن أحلام سببًا مباشرًا لأترك البرنامج، الا ان الجمهور والصحافة اصروا على انها السبب، كما أن تصريحاتها في ذلك الوقت لم تكن مدروسة، لذا تفاقمت الامور، الا أنني اليوم أعيد وأجزم أنها لم تكن السبب وراء انسحابي من لجنة تحكيم البرنامج، والدليل على ذلك هو أنه عندما أخبروني أنها ستكون ضمن المدربين في برنامج “ذا فويس” لم أعارض الأمر، وعندما التقينا تبادلنا القبلات والسلام وكانت الأمور أكثر من طبيعية بيننا وكأن شيئا لم يكن”.

