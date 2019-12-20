انطلاق "ميدل بيست" وسط موسيقى صاخبة وحضور جماهيري ضخم بالسعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتشد عدد ضخم من جماهير المملكة بينهم سعوديون ووافدون أجانب مقيمون في المملكة وسياح من الجنسين، لحضور انطلاقة المهرجان الموسيقي "ميدل بيست" الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة السعودية الرياض.

ووسط إقبال لافت من الجنسين لمشاهدة نجوم الموسيقى العالميين والمحليين، بدأت الموسيقى الصاخبة للنجوم العالميين، حيث بدأ اليوم الأول بالفنانين سيمي هيز الذي قدّم عرضًا موسيقيًا كبيرًا، تلاه عرض للدي جي الإيطالي ماركو كارولا، وعلى مدار ساعة تفاعل الجمهور مع الدي جي الجنوب أفريقي بلاك كوفيه.

وتستمر العروض الموسيقية حتى ساعات الصباح الأولى بحفل للفنان المصري محمد حماقي، يرافقه السعودي رابح صقر، على أن تختتم العروض الموسيقية بحفلات لـ رك روس وسويس بتز، ثم تييستو ومارتن جاريكس، وذلك على مسرح يو جي بيست.

وعبر الحساب الرسمي لميدل بيست على "تويتر" أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو من داخل مسارح المهرجان توافد شبانٍ وفتيات وفئات عمرية مختلفة، للاستمتاع بحفلات المهرجان الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.

وتستقبل مسارح "THE BIG BEAST" الذي يعد الأكبر من نوعه حفلات المهرجان إضافة إلى مسرح "SAUDI BEAST" المخصص للمواهب الموسيقية السعودية، ومسرح "UNDERGROUND BEAST 1" ومسرح "UNDERGROUND BEAST 2" ومسرح "DOWN BEAST".

وأحدثت فرقة سيمي هيز هزة كبرى على مسرح "Big Beast"، وسط تفاعل عدد كبير من الجماهير، فيما نشر الحساب صورًا لجماهير ارتدت البندانة، وأشار إلى أن سماء MDLBeast "مولعة وقدامنا الليل كلّه".

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وحازت صورة فتاة منتقبة تساعد فتاة من ذوي الهمم كانت تجلس على كرسي متحرك، للوصول بها إلى أحد مسارح ميدل بيست، وحازت الصور على إعجاب الكثيرين، وتم التعليق عليها بالقول: نعتذر منكم الصورة فوق الوصف.

وبدأت فعاليات المهرجان الذي يختتم السبت المقبل في الرابعة مساء، وتستمر حتى الـ3 صباحًا، بمشاركة نحو 70 فنان "دي جي" عالميًا ومحليًا، في أول نسخة من المهرجان، ولمدة 3 أيام، على أن يشارك في الاحتفالات نجوم الموسيقى ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين.

على جانب آخر حرص تركي آل الشيخ على نشر عدد الحضور إلى مدل بيست منذ الانطلاق، إذْ وصل العدد 135 ألف زائر، فكتب تغريدة قال فيها: "وصل الحضور في الداخل حتى هاذي اللحظة أكثر من ٨٠ ألف وفي الخارج في انتظار الدخول ٣٥ ألف وأكثر .معنها اليوم اكثر من ١٢٠ألف إلى ١٣٠ إلف في مدل بيست المتوقع!".

وتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: "عدد الحضور جوا الآن ٩٢ ألف وعدد الناس برا في انتظار الدخول ٤٢ ألف يعني حوالي ١٣٥ ألف???????? ميدل بيست".

يُشار إلى أن موسم الرياض انطلق في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمنًا فعاليات يومية، تتضمن عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية، شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.