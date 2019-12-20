تعرفي على أقذر مشاهير هوليوود وعاداتهم الصحية السيئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعاني بعض المشاهير أحيانًا من رائحة الفم أو التعرق أو الشعر القذر مثلهم مثل أي شخص عادي، كما قد تمر أيام دون استحمامهم، وقد ينسون تنظيف أسنانهم أو وضع مزيل التعرق، ويحدث هذا رغم شهرتهم ووقتهم المليء بالمناسبات، التي تتطلب تألقهم وتأنقهم دائمًا. هنا نعرص لك أهم مشاهيير هوليوود الذين يعانون من مشكلة في نظافتهم الشخصية، بحسب مجلة "ذا ريتشيست":

جسيكا سيمبسون

كانت جسيكا صريحة جدًا عندما اعترفت في مقابلتها مع الإعلامية "إيلين ديجينيرز" بأنها لا تنظف أسنانها يوميًا، لأنها تكره الشعور الزلق الذي ينتج عن تنظيفهم بالفرشاه، وأكدت أنها تكتفي بتنظيفهم 3 مرات أسبوعيًا، وفي الأيام الأخرى تمسحهم بقطعة من القماش المنقوعة بغسول الفم فقط. والمعلومة الأهم هنا، هي أنْ لا طبيب أسنان قد أوصى بهذه الطريقة على مر العصور.

مايثيو ماكونوهي

في لقاء للمثل الوسيم قال ماكونوهي لمجلة بيبول الأمريكية، أنه لا يضع مزيل التعرق نهائيًا، لأنه لا يريد أن تكون رائحته كغيره من الأشخاص، بل يفضل أن تكون رائحته استثنائية، كما أشار إلى أنه لم يستعمل مزيل التعرق منذ أكثر من 20 عامًا. وأثناء تصوير ماكونوهي أحد الأفلام مع النجمة كيت هدسون عام 2008، قال طاقم التصوير إن كيت توسلت إليه ليضع مزيل التعرق، حتى إنها قدمت له مزيل التعرق الخاص بها، لأنها لم تستطع تحمّل الرائحة السيئة التي انبعثت منه، إلا أنه رفض استعماله وقال لها: "يجب على المرأة أن تحب رائحتي الطبيعية، هذه هي رائحة الرجل، هذه هي رائحتي".

كاميرون دياز

هي أيضًا اعترفت بأنها لم تستعمل مزيل التعرق منذ أكثر من 20 عامًا. كما كشفت مجلة "سبلاش نيوز" أن كاميرون ترتدي نفس الملابس لمدة 4 أيام متتالية وتتخلص منها بعد ذلك، وأكدت المجلة أن كاميرون لا تكترث بنظافتها الشخصية، فعادة ما تظهر أمام الصحافة بملابس ملطخة بالبقع وتفوح منها رائحة العرق.

كريستينا أغيليرا

شوهدت مغنية البوب الشهيرة في أحد مطاعم لوس أنجلوس وهي تغادر المرحاض بعد استعمالة دون غسل يديها، بل وعادت للجلوس على طاولتها لتتناول الحبّار المقلي بأصابعها القذرة، كما تجرأت أيضًا على مصافحة المعجبين الذين اقتربوا من طاولتها.

Advertisements

جوليا روبيرتس

يبدو أن الجميلة جوليا لا تهتم بنظافتها أحيانًا، حيث كشف أحد حراسها الشخصيين السابقين أن جوليا تمضي أيامًا طويلة دون الاستحمام، لأنها تفضّل توفير المياه، للمحافظة على البيئة، وأكد الحارس أنه اشتم رائحتها النتنة أكثر من مرة.

ميغان فوكس

اعترفت الممثلة المثيرة بأنها من الأشخاص الذين لا يهتمون بنظافة المنزل، حيث أنها تنسى تنظيف المرحاض بعد استعماله وتتركه لأيام، كما أنها معتادة على رمي ملابسها القذرة على الأرض وتركها لوقت طويل.

بريتني سبيرز

وفقًا لمعلومات من مدبرة منزلها، فإن بريتني ترمي ملابسها على الأرض في أرجاء المنزل، وقالت المدبرة أيضًا إنها لطالما عثرت على بقايا البيرغر والبطاطا المقلية والحلويات تحت سرير بريتني. وإضافة لذلك أكد حارسها الشخصي أن مغنية البوب الشهيرة قد تمضي أيامًا طويلة دون الاستحمام أو استخدام مزيل التعرق أو تنظيف أسنانها.

أنجلينا جولي وبراد بيت

كشفت مجلة ستار البريطانية عن مدى قذارة ثنائي هوليوود الأجمل، بعد مقابلة أجرتها مع مدبرة منزلهما السابقة، التي أكدت أن منزل أنجلينا وبراد قذر للغاية، فأطفالهما يرمون علب الطعام في كل مكان، كما أنهم يرسمون على جدران المنزل بأقلامهم الملونة، أما الزوجان فلا يفضلان الاستحمام إلا مرة أسبوعيًا. وفي وقت سابق، أكد طاقم العمل في أحد الأفلام التي مثّل فيها براد، أن رائحة النجم الشهير سيئة للغاية، وقد نصحه زميله إيلي روث باستعمال المناديل المبللة.