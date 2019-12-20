شكرا لقرائتكم خبر عن عن صورة قديمة.. شيكو لـ"أحمد فهمى": "أيام ما كنا سرسجية".. وشيتوس يقصف جبهتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان شيكو من صورة قديمة تجمعه بصديقه الفنان أحمد فهمى، حيث نشر الصورة عبر إنستجرام، معلقًا عليها "أيام ما كنا سرسجية يا فخرى"، وهى الصورة التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة، حيث جمعت خلال ساعتين فقط أكثر من 11 ألف إعجاب.

سخرية شيكو من صورته مع أحمد فهمى، لم تمر مرور الكرام، قبل أن يدخل وائل رياض شيتوس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى حاليًا، حيث مازح الفنانان فى التعليقات، بقوله "ودلوقتى بقيتوا إيه؟".



شيكو يسخر من صورته مع أحمد فهمى

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ويشار إلى الفنان شيكو، كان قد أعلن المشاركة برفقة النجم أحمد السقا، فى حفل ميدل بيست، الذى يقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفق فيديو نشره المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قبل عدة أيام.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص. ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.