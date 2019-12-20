شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال فنية على منصة WATCH IT .. أبرزهم إسعاف يونس وشديد الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص منصة WATCH IT الرقمية على تقديم عدة مفاجآت خلال الفترة المقبلة، حيث تعرض 5 أعمال فنية جديدة متنوعة ما بين الدراما والسينما، وأعلنت إدارة المنصة مؤخراً عرض المسلسل الكوميدي "حشمت فى البيت الأبيض" بطولة النجوم بيومى فؤاد وإسلام جمال، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدي المرغنى، هبة عبدالغنى ورانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، وهو فكرة محمد الشواف، ورشة كتابة ، ومن إخراج مصطفى فكرى.

كما تعرض المنصة الرقمية خلال الفترة المقبلة مسلسل "شديد الخطورة"، وهو نوعية جديدة على الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات ، يتناول عالم الهاكرز، التى يروجها البعض ومدى خطورتها على الأمن القومى ، ويعد المسلسل أولى بطولات الفنان أحمد العوضى فى الدراما، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ريم مصطفى، وحسنى شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى .

كما تنتظر المنصة الانتهاء من تصوير مسلسل "إسعاف يونس" أولى بطولات نجم مسرح مصر "محمد أنور"، الذى ينتمى لنوعة مسلسلات الـ 10 حلقات، من إخراج معتز التونى، ومقرر عرضه خلال شهر فبراير على أقصى تقدير.

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وتعرض المنصة أيضاً مسلسل" بيضة دهب" ، حيث يتم تصويره حالياً ، ويشارك فى بطولته كل من إسلام إبراهيم صلاح عبدلله ، هنادى مهنا، محمد جمعة، ، نانسى صلاح، سامى مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وأشرف على الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد وإبراهيم ربيع.

وخلال الفترة المقبلة تعرض المنصة فيلم "الفيل الأزرق2" ، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ووصلت ايراداته لـ 104 مليون جنيه فى شباك التذاكر ، بعدما حقق نجاحاً كبيراً فى شباك التذاكر،من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، هند صبرى وإياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز .