شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى عن غيابها: "المناخ اتغير والفنانين الكبار رحلوا ومبقاش فى حفلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة غياب تحدثت الفنانة الكبيرة عفاف راضى فى حوار خاص لليوم السابع ينشر على صفحات الخليج 365 لتكشف الكثير من التفاصيل حول بداياتها وأهم محطات مشوارها الفنى وأسباب غيابها.

وأجابت المطربة الكبيرة برقة ممزوجة بلمحة حزن حين سألناها عن أسباب الغياب قائلة:"المناخ اتغير والفنانين الكبار رحلوا والصغيرين لا أعرفهم ، مبقاش فى حفلات زى الأول والإنتاج قليل، المنتجين أحجموا عن انتاج الأغانى خصوصا بعد ظهور النت واليوتيوب وتسريب الألبومات، وفى تغيرات كتيرة حصلت مش عارفة أتماشى معه، بالإضافة إلى كسلى".

وفسرت غيابها عن حفلات الأوبرا المصرية وظهورها مؤخرا فى حفل بالأوبرا فى دمشق :" من فترة عملت حفلات كتير فى الأوبرا ولكن ماحدش حس بيها لأنها لم تكن مذاعة، وبعد فترة غياب عن الحفلات عرض على القائمون على الأوبرا السورية إقامة حفل هناك وأبدوا استعدادهم لتلبية كل ما يحتاجه الغناء على مسرح الأوبرا من أوركسترا وغيرها ، وهذا شجعنى خاصة مع شوقى للعودة للغناء فى الحفلات، وبالفعل حفلة سوريا اتشافت كويس واتعرضت والناس رجعت شافتها على النت، ولكنى قريبا سأستأنف نشاطى فى الأوبرا المصرية"

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واسترجعت ذكريات زمن الفن الجميل وكيف تغير الحال قائلة :" الدنيا اختلفت تماما، قبل كدة كنت باشتغل مع شركات زى صوت الفن وصوت الحب وصوت القاهرة، وكان فى أكتر من حفلة فى السنة، فى الأعياد وشم النسيم، وكنت باشارك فى حفلات عبدالحليم، وكانوا حوالى 6 حفلات فى السنة، وكان فى حركة نشاط كبيرة واهتمام بالمسائل الفنية، والإذاعة والتلفزيون بينتجوا، دلوقت لم يعد كل هذا موجودا"

وأشارت إلى أن هذه القضية لا تخصها وحدها ولكنها قضية عامة ، موضحة: " المسألة ليست خاصة بى وحدى، فهناك أصوات كتير بدأت كويس ومش عارفة تكمل، مفيش إنتاج ولا حفلات ولا منتجين، بالإضافة إلى رحيل جيل عمالقة الفن والتلحين فى فترات متقاربة، ومنعهم بليغ حمدى وسيد مكاوى والموجى ومنير مراد وغيرهم وهذا أثر على الجيل الموجود"

كما كشفت الفنانة الكبيرة خلال الحوار عن خطط العودة للقاء الجمهور قريبا.