تراند اليوم : مؤرخ تركي يرد على "ممالك النار":. تحريف .. وتشويه

قال المؤرخ التركي البروفسور محمد مقصود أوغلو، مؤلف كتاب "التاريخ العثماني" الذي تُرجم إلى العربية والإنجليزية والألبانية، إن إنتاج أعمال درامية من قبيل مسلسل "ممالك النار" أو نبش مزاعم إبادة الأرمن أو غيرها من حملات الاستهداف، لم تكن سوى آخر حلقات تاريخ طويل من محاولات تحريف وتشويه الحضارة العثمانية بدأها المستشرقون الغربيون قبل عقود بهدف تفتيت الأمة الإسلامية.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، ان تلك المحاولات عادت إلى المشهد وزادت في الآونة الأخيرة، بعد أن رأوا أن تركيا بدأت تنهض وتعود إلى رشدها وتقوى تدريجيا، وهذا ما خوّفهم وأقضّ مضجعهم.

وعلق على مسلسل "ممالك النار" وهو من إنتاج الإماراتي، قائلاً إنه لم يشاهده ولن يفعل، مضيفًا أنه "إذا كان المقصود من الاسم بأن السلاطين حكموا بالنار أقول نعم إن حكمهم كان نارًا لكن على أعداء الإسلام".

وأبدى استغرابه من قيام دول بالعالم الإسلامي بتشويه صورة العثمانيين في وقت ينصف فيه كتاب غربيون كالبروفسور ستانفورد شو التاريخ العثماني، في كتابه تاريخ الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة.

يقول شو في كتابه: "كُتب بعضهم تاريخ فرنسا بالاعتماد على الوثائق البريطانية أو الإيطالية، لا يكون هذا صحيحًا.. هذا خطأ، وارتكب هذا الخطأ أيضا فيما يتعلق بالتاريخ العثماني".

وتطرق إلى تاريخ استهداف العثمانيين وإنجازاتهم وحكمهم الذي قال إنه كان "قائمًا على الشريعة الإسلامية" واستمر لأكثر من 6 قرون.

وتابع: "الغرب كانوا يدركون أن القضاء على الدولة العثمانية وحضارتها لا يكون إلا بالغزو الفكري وزرع الفتنة بين مختلف الأعراق التي كانت تعيش تحت راية "الدولة العلية العثمانية"، سواء من ترك أو عرب أو كرد أو شركس أو غيرهم".

وأضاف أن المستشرقين الغربيين درسوا العربية والعلوم الإسلامية بغرض التشويه وغزو الشعوب المسلمة فكريًا، وحتى قبل 50 سنة، كانت الأقسام المتعلقة بتدريس الإسلامية والعربية في الغرب أكثر من كليات العالم الإسلامي.

مقصود أوغلو، لفت إلى أن من ضمن محاولات الغرب والمستشرقين في هذا السياق اختلاق مفهوم "القومية" (Nationalisme) أو "الأمة" (Nation)، ونقله إلى العالم الإسلامي لفصل الأعراق وتأليبها على بعضها.

وتابع: "يقولون عن تعريف الأمة أنها مجموعة من الناس يعيشون معًا منذ قرون وتجمعهم ثقافة واحدة أو لغة واحدة إلخ".

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واستطرد: "هذه خرافة، خذ على سبيل المثال، سويسرا لها 3 لغات (الألمانية والفرنسية والإيطالية) كيف جعلوها أمة وكذلك هولندا"، رافضًا ترجمة المفهوم إلى أي لغة، وقال إن الترجمة الموجودة له غير صحيحة و لا تعطي المعنى الحقيقي.

وأردف: "الولايات المتحدة كيف تكون أمة وفيها أكثر من 90 شعبًا من أعراق مختلفة؟"، لافتًا أنها أشبه بشركة تجارية تجمعهم المصلحة والمنفعة.

وقال إن الغرب اختلقه بالقرن 19 ولم يكن موجودًا قبل ذلك، وإنما اختلقوه لتوحيد إمارات ألمانيا وإيطاليا، وتفتيت وتقسيم الدولة العثمانية، وإحداث شرخ بين أعراقهم وإيجاد شيء يفرقهم بعد أن جمعتهم الديانة الإسلامية.

"مقصود أوغلو" قال أيضًا إن الغرب والمستشرقين "شوهوا حقائق تاريخنا عندما علمونا أن العرب طعنوا الأتراك من الخلف، وهذا ليس صحيحًا، العرب شاركوا الأتراك في الحروب طوال قرون وكانت آخرها حرب جناق قلعة".

وتابع: "بالمقابل، علموا العرب أن الأتراك استعمروكم واحتلوكم، وهذه مزاعم باطلة لزرع الفتن بين الطرفين، والصحيح أن ما كان يجمعنا هو الإسلام."

ورافضًا وصف الفتح العثماني الإسلامي بالاحتلال أو الاستعمار، لفت إلى أن الفرنسيين عندما احتلوا الجزائر فرضوا لغتهم وقتلوا الناس وغزوا عقولهم، بينما العثمانيون لم يفرضوا لغتهم بل العكس أخذوا من العربية وأدرجوها في لغتهم.

مقصود أوغلو لفت إلى أن محاولات التحريف التي تعرض لها التاريخ العثماني بدأت من الاسم عبر تبديل كلمة "الدولة العلية العثمانية" وجعلها "الامبراطورية العثمانية".

ووصف تحريف الاسم بأنها محاولة من الغرب لإبراز الدولة العثمانية كقوة استعمارية وامبريالية مثلهم.

