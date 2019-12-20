تراند اليوم : "واكد" يكشف سر عبارة قالها أعظم مخترع في العالم وعلاقتها بالإسلام

قال الممثل المصري، عمرو واكد، إن ما قال المخترع نيكولا تسلا، الذي وصفه بــ "أهم عبقري في القرن العشرين" حول أسرار الكون يتطابق مع ما يؤمن به المسلمون.

وغرد واكد عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "معلومة ع الماشي. نيكولا تسلا يعتبر أهم عبقري في القرن العشرين. كلنا عايشين باختراعاته النهارده. وله مقولة شهيرة: "إذا أردت أن تعرف أسرار الكون فهي تكمن في الأرقام ٣ و٦ و٩" واحنا المسلمين بنسبح ٣٣ مرة. واسماء الله الحسنى ٩٩ اسم".

وعلق واكد مازحًا: "خد لفة كده وتعالى تاني ????".

وحيت تغريدة واكد بتفاعل بين متابعيه، فيما علقت إحدى المتابعات بالقول: برافو عليك أهم مخترع لذا قتله الماسون وسرقوا اختراعاته واخفوها عن البشري كان ها يخلى الكهربا ببلاش فكرته مأخوذة عن فكر المصريين القدماء".

وعلق واكد قائلاً: "فعلا نظريته متحققة في الهرم. مياه الفيضان المتحركة كانت تتعرض لضوء الشمس والظل من خلال الفتحات اللي حول الهرم. ونظريته بتقول ان ده بيشحن المياه كهرباء وكانت تلمس جسد الهرم الذي كانت حجارته متعددة الخواص على مستويات. ومنها أحجار في مكونها معادن فكانت تنقل الطاقة المخزونة بالماء".

وتابع: "يعني باختصار الهرم كان برج تسلا بس بالأحجار. القدماء المصريين كانوا متصالحين مع الطبيعة. بدل الأسلاك كانوا بيستخدموا حجارة ناقلة للطاقة وحجارة عازلة للطاقة. وفي نفس الوقت الاهرامات كانت تمثل مجموعة نجوم أوريون على الأرض. مجموعة تمثل أوزير نتر يارو. زي نجمة الشعرا تمثل إيزيس".

واشتهر "تسلا" بإنجازاته وظهوره الذي أكسبه في نهاية المطاف سمعة في الثقافة الشعبية بصفته "عالم مجنون".

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وأكسبته براءات اختراعاته قدرًا كبيرًا من المال، أنفق جزءً كبيرًا منه لتمويل مشاريعه الخاصة التي تفاوتت نجاحاتها.

واكتسب تسلا خبرة في التهاتف والهندسة الكهربية قبل هجرته إلى الولايات المتحدة سنة 1884 م للعمل لدى توماس إديسون في مدينة نيويورك.

وسرعان ما انفصل عن إديسون وأسس معامله وشركاته لتطوير عدد من الأجهزة الكهربائية.

اشترى جورج ويستينجهاوس حقوق استغلال براءة اختراع تسلا للمحرك الحثي والمُحوّل، كما عيّنه لفترة قصيرة مستشارًا له. كان عمل تسلا لسنوات لتطوير الطاقة الكهربائية جزء من "حرب التيارات" بين أنصار التيار المتردد والتيار المستمر، وكذلك حرب البراءات

واصل تسلا العمل على أفكاره حول الإضاءة اللاسلكية والتوزيع الكهربائي في الجهد العالي وتجارب الطاقة عالية التردد، وصرّح في عام 1893 بإمكانية إجراء اتصال لاسلكي بأجهزته.

حاول تسلا تنفيذ أفكاره تلك بمحاولة عمل بث لاسلكي عابر للقارات، في مشروعه غير المكتمل برج واردنكليف.

كما أجرى في معمله مجموعة من التجارب على المتذبذبات والمولدات الميكانيكية، وأنابيب التصريف الكهربائية، ومحاولات أوليّة للتصوير بالأشعة السينية. كذلك بنى قارب يتم التحكم فيه لاسلكيًا، وهو الحدث الفريد من نوعه حينها.