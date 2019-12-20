كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي درويش ينضم لأبطال مسلسل "قوت القلوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفنان مصطفي درويش، عن سعادته بالمشاركة في "قوت القلوب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر صورة جديدة، وعلق على الصورة قائلاً: "توكلنا علي الله، دكتور مازن، مسلسل قوت القلوب ٢٠٢٠، دكتور شمال الشمال، إخراج الملك مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي، تامر مرسي".

أبطال مسلسل "قوت القلوب"



المسلسل تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو بطولة ماجدة زكي، سهرالصايغ،إسلام جمال، محمد أنور، فراس سعيد،رانيا فريد شوقي .

يُشار أنَّ مصطفى خاض السباق الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هم "حكايتى"، "بركة"، وأبو جبل"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

