دنيا بطمة تُستدعى للتحقيق.. ما علاقتها بفضائح الفنانين وابتزازهم!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 09:53 صباحاً - على خلفية حساب “حمزة مون بيبي” على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والخاص بالتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم، إستدعت الشرطة المغربية الفنانة ​

، للتحقيق معها في تورطها بفضائح الفنانين وابتزازهم .وبحسب ما تحدثت وسائل إعلام مغربية، فإن الاستدعاء جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدّى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب “حمزة مون بيبي” إذْ طالب بالاستماع إلى بطمة لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.