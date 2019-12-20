كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 09:53 صباحاً - على خلفية حساب “حمزة مون بيبي” على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والخاص بالتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم، إستدعت الشرطة المغربية الفنانة
، للتحقيق معها في تورطها بفضائح الفنانين وابتزازهم .
وبحسب ما تحدثت وسائل إعلام مغربية، فإن الاستدعاء جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدّى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب “حمزة مون بيبي” إذْ طالب بالاستماع إلى بطمة لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تُستدعى للتحقيق.. ما علاقتها بفضائح الفنانين وابتزازهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.