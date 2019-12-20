تامر حسني مكرماً في وزارة الشباب والرياضة وهذه رسالته إلى الشباب المصري

متابعة بتجـــــــــرد: كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النجم المصري تامر حسني في احتفالية مميّزة أقيمت مساء الجمعة 19 كانون الأوّل/ديسمبر على مسرح الوزارة.

وجاء تكريم تامر بدعوة رسمية من الوزير، لتأثير “نجم الجيل” الإيجابي على الشباب في المجتمع وبمناسبة دخوله موسوعة جينس للأرقام القياسية، وذلك بحضور الموسيقار هاني مهنا، والإعلامية سلمى الشماع وعدد من قيادات الوزارة.

من جانبه شكر تامر حسني، وزير الشباب والرياضة على هذا التكريم والإحتفالية التي احتضنها مسرح الوزارة، كما وشكره على دعمه الدائم والملموس لشباب مصر. وأشار “حسني” في كلمته إلى أهمية تحلي الشباب بالإصرار والتحدي لتحقيق النجاح في مشوارهم العملي، وتحدّث عن مشواره الفني والذي انطلق من رعاية ودعم وتبني الإعلامية سلمى الشماع له.

تامر حسني قدّم خلال الإحتفالية أغنيتين على مسرح الوزارة وشاركه الغناء الفائزون في مسابقة “إيجي تلنت” وسط تشجيع كبير من الحضور.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة، قام خلال الإحتفالية بتوزيع جوائز “إيجي تالنت”، التي تنظمها الوزارة للكشف عن المواهب الشابة وإبداعها الفني في مختلف المجالات. وأكد الدكتور أشرف صبحي توجه الدولة المصرية للكشف عن المواهب الشابة في مختلف المجالات والعمل على دعمها ورعايتها ومؤازرتها.

وكان تامر حسني قد تسلّم جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” من إدارة الموسوعة العالمية في احتفالية ضخمة أقيمت يوم 6 كانون الأوّل/ديسمبر بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” هي جائزة إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن “لوحة باسم الفنان”، يوقع عليها عدد كبير من الجمهور والمحبين الذين تأثروا به من مختلف أنحاء بلدان العالم، سواء من خلال أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.