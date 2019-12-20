شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "بخط الإيد" لـ أحمد رزق تتجه إلى أسوان للتصوير لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر أسرة مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، مطلع شهر يناير المقبل إلى مدينة أسوان ، لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وذلك لمدة 5 أيام كاملة، ليعود بعدها فريق العمل للتصوير بكثافة بالغة فى القاهرة، خاصة أن شركة سينرجى المنتجة للعمل قررت عرضه مطلع شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن يسافر كل من أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين ، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى أحداث المسلسل .

وانتهى صناع العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل بحسب تصريحات بطل العمل أحمد رزق لـ"الخليج 365"، حيث تم التصوير فى العديد من الأماكن منها مدينة 6 أكتوبر، ومصر الجديدة، وغيرها .

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مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل، كما تظهر سوين بدر بشخصية محامية، كما تظهر ميرنا نور الدين بشخصية مدربة جيم .