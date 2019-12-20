جيسي عبده تؤكد أنها تُحب اللاعب محمد صلاح

قالت الفنانة اللبنانية جيسي عبده إنها لا تحب الحديث عن أمور حياتها الشخصية، مضيفةً أنَّ هناك أشياءً تحب الحديث فيها وأخرى لا تسمح بأن تكون مسار حديث الجمهور، وحسمت الجدل حول مسألة كونها متزوجة أو تعيش قصة حب بقولها: "لو تزوجت سأعلن". وكشفت جيسي عبده عن مواصفات زوجها المستقبلي قائلةً: "يكون رجلاً بشخصيته ومش مشكلة يكون منتوف وفقير ولكن ليس لدرجة أنه لا يكون معه شيء لأن الأموال ليست كل شيء بالحياة".

وعن عمرها الحقيقي قالت: "عمري 31 سنة والعمر مجرد رقم وليس لدي مشكلة في الإعلان عن عمري"، مبينةَ أنَّ كل عام يأتي تشعر فيه أن كل شيء في حياتها يتغير، مبينًة: "كل سنة عن سنة بحس الوعي والنضوج زاد ومسؤوليات شغلي وأحسن أنني أريد تقديم الأفضل وجمالي أكيد بيساعدني أكيد". وفسّرت حديثها عن الجمال ومساعدته لها في التمثيل فقالت: "الأساس يكون هناك موهبة وعشق لشغلك ومثابرة والجمال أكيد بيساعد وفي التمثيل ليس بالضروري أو الأساسي كرمال تنجح".

وعن أمنياتها والأهداف التي تتمنى تحقيقها قالت: "في كتير أشياء بعد ما حققتها في شغلي وأطمح في نجاحات أكبر منها الظهور في هوليوود نعم لم يحدثني أحد في هذا الأمر ولكن أتمنى الوصول للعالمية"، مردفةً أنها حاليًا قلبها موجوع على بلدها لبنان ولكنه لن يقع. وبشأن صورتها مع اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي قالت إنها لم تكن تتوقع أن تُثير كل هذا الجدل، مردفًة: "عن جد انصدمت اتصورت معه وسلمت عليه وأنا رايحة ع المطار وحطيت الصورة وما اتطلعت على الأكاونتات وتاني يوم لقيت موبايلي خربان وأفتخر بمحمد صلاح".

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وأعلنت جيسي عبده التي تشجع نادي برشلونة تخليها عن تشجيعه في حال كان يلعب مع فريق يلعب فيه محمد صلاح أيًا كان الفريق قائلةً: "وين ما يروح أنا وياه".وكانت جيسي عبده، شاركت متابعيها عبر "تويتر"، في مارس الماضي بصورةٍ جمعتها بمحمد صلاح ووصفته قائلةً: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح". وجاء لقاؤهما وقتها عن طريق الصدفة في أحد المجمعات التجارية المعروفة بدبي، حيث اجتمع محمد، بمعجبيه في لقاء خاص، بينما كانت "جيسي"، تشتري بعض احتياجاتها، وتبادلا السلام والتقطا صورةً سويًا.وأثنت جيسي، على النجاح الساحق الذي يُحقّقه محمد صلاح حول العالم، فردّ عليها مبديًا إعجابه بمسلسل "سك على إخواتك"، الذي تابعه أثناء عرضه في رمضان الماضي، وشاركتْ فيه جيسي عبده برفقة الفنان علي ربيع.

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